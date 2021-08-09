Гривна подорожала ко всем основным валютам

Гривна к доллару подорожала на 11 копеек Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подорожала на 11 копеек: с 26,94 грн/$ до 26,83 грн/$.

К евро украинская валюта укрепилась на 22 копейки: с 31,90 грн/€ до 31,68 грн/€.

К российскому рублю гривна тоже подорожала: с 3,68/10 руб. до 3,67/10 руб.