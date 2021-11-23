Гривна второй день подряд падает к евро и доллару

Курс гривны к доллару упал на девять копеек – с 26,57 грн/$ до 26,66 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару упал на девять копеек – с 26,57 грн/$ до 26,66 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на восемь копеек – с 29,98 грн/€ до 30,06 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю вырос с 3,62 грн/10 руб. до 3,56 грн/10 руб.