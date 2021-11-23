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Гривна второй день подряд падает к евро и доллару

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Курс гривны к доллару упал на девять копеек с 26,57 грн/$ до 26,66 грн/$
Курс гривны к доллару упал на девять копеек – с 26,57 грн/$ до 26,66 грн/$
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 23 ноября.

Курс гривны к доллару упал на девять копеек – с 26,57 грн/$ до 26,66 грн/$. 

К евро украинская валюта подешевела на восемь копеек – с 29,98 грн/€ до 30,06 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю вырос с 3,62 грн/10 руб. до 3,56 грн/10 руб.

Теги: Украина, евро, валюта, гривна, НБУ, доллар, курс валют, рубль, Нацбанк, курс доллара, курс рубля, курс гривны, курс евро
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