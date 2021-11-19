Гривна укрепилась ко всем основным валютам

Курс гривны к доллару вырос на семь копеек – с 26,51 грн/$ до 26,44 Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару вырос на семь копеек – с 26,51 грн/$ до 26,44 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала на три копейки – с 30,00 грн/€ до 29,97 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю вырос с 3,65 грн/10 руб. до 3,61 грн/10 руб.