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Гривна укрепилась ко всем основным валютам

Курс гривны к доллару вырос на семь копеек с 26,51 грн/$ до 26,44
Курс гривны к доллару вырос на семь копеек – с 26,51 грн/$ до 26,44
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 19 ноября.

Курс гривны к доллару вырос на семь копеек – с 26,51 грн/$ до 26,44 грн/$. 

К евро украинская валюта подорожала на три копейки – с 30,00 грн/€ до 29,97 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю вырос с 3,65 грн/10 руб. до 3,61 грн/10 руб.

Теги: Украина, евро, валюта, гривна, НБУ, доллар, курс валют, рубль, Нацбанк, курс доллара, курс рубля, курс гривны, курс евро
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