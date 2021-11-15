Гривна укрепилась по отношению к евро

Гривна к доллару подешевела на одну копейку Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подешевела на одну копейку – с 26,10 грн/$ до 26,11 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала на одну копейку – с 29,91 грн/€ до 29,90 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,67 грн/10 руб. до 3,62 грн/10 руб.