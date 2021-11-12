Гривна второй день дорожает к евро

Гривна к доллару подешевела на четыре копейки – с 26,06 грн/$ до 26,10 грн/$ Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подешевела на четыре копейки – с 26,06 грн/$ до 26,10 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала на 21 копейку – с 30,12 грн/€ до 29,91 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,68 грн/10 руб. до 3,67 грн/10 руб.