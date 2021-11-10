Гривна незначительно подешевела относительно основных валют

Гривна к доллару подешевела на одну копейку – с 26,08 грн/$ до 26,09 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела также на копейку – с 30,20 грн/€ до 30,21 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю упал с 3,65 грн/10 руб. до 3,68 грн/10 руб.