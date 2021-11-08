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Гривна выросла к доллару и евро

Гривна к доллару подорожала с 26,19 грн/$ до 26,10 грн/$
Гривна к доллару подорожала с 26,19 грн/$ до 26,10 грн/$
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 8 ноября.

Гривна к доллару подорожала с 26,19 грн/$ до 26,10 грн/$.

Гривна к евро также подорожала – с 30,28 грн/€ до 30,10 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю не изменился и остался на уровне 3,67 грн/10 руб. 

Теги: Украина, евро, валюта, гривна, НБУ, доллар, курс валют, рубль, Нацбанк, курс доллара, курс рубля, курс гривны, курс евро
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