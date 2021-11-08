Гривна выросла к доллару и евро

Гривна к доллару подорожала с 26,19 грн/$ до 26,10 грн/$ Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подорожала с 26,19 грн/$ до 26,10 грн/$.

Гривна к евро также подорожала – с 30,28 грн/€ до 30,10 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю не изменился и остался на уровне 3,67 грн/10 руб.