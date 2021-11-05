Гривна второй день дорожает к доллару и евро

Гривна к доллару подорожала с 26,24 грн/$ до 26,19 грн/$ Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подорожала с 26,24 грн/$ до 26,19 грн/$.

Гривна к евро также подорожала – с 30,46 грн/€ до 30,28 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,65 грн/10 руб. до 3,67 грн/10 руб.