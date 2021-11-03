Гривна подешевела относительно евро

Гривна к доллару осталась на уровне 26,29 грн/$.

Курс гривны к евро упал на пять копеек: с 30,44 грн/€ до 30,49 грн/€.

Стоимость гривны к российскому рублю подорожала с 3,70 грн/10 руб. на 3,66 грн/10 руб.