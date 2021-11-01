НБУ установил курс гривны к доллару на уровне 26,28 грн/$

Курс гривны к евро упал с 30,50 грн/€ до 30,60 грн/€ Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подорожала с 26,33 грн/$ до 26,28 грн/$.

Курс гривны к евро упал с 30,50 грн/€ до 30,60 грн/€.

Стоимость гривны к российскому рублю изменилась с 3,74 грн/10 руб. на 3,72 грн/10 руб.