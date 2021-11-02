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Курс гривны к евро вырос до 30,44 грн/€

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Гривна к доллару подешевела с 26,28 грн/$ до 26,29 грн/$
Гривна к доллару подешевела с 26,28 грн/$ до 26,29 грн/$
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 2 ноября.

Гривна к доллару подешевела с 26,28 грн/$ до 26,29 грн/$.

Курс гривны к евро вырос с 30,60 грн/€ до 30,44 грн/€.

Стоимость гривны к российскому рублю изменилась с 3,72 грн/10 руб. на 3,70 грн/10 руб.

Теги: евро, валюта, гривна, НБУ, доллар, курс валют, рубль, Нацбанк, курс доллара, курс рубля, курс гривны, курс евро
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