Курс гривны к евро вырос до 30,44 грн/€

Гривна к доллару подешевела с 26,28 грн/$ до 26,29 грн/$ Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подешевела с 26,28 грн/$ до 26,29 грн/$.

Курс гривны к евро вырос с 30,60 грн/€ до 30,44 грн/€.

Стоимость гривны к российскому рублю изменилась с 3,72 грн/10 руб. на 3,70 грн/10 руб.