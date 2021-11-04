Гривна подорожала к доллару и евро

Гривна выросла по отношению к основным валютам Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подорожала с 26,29 грн/$ до 26,24 грн/$.

Гривна к евро также подорожала – с 30,49 грн/€ до 30,46 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,66 грн/10 руб. до 3,65 грн/10 руб.