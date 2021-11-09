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Гривна подорожала к доллару, но подешевела к евро

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Гривна к доллару подорожала с 26,10 грн/$ до 26,08 грн/$
Гривна к доллару подорожала с 26,10 грн/$ до 26,08 грн/$
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 9 ноября.

Гривна к доллару подорожала с 26,10 грн/$ до 26,08 грн/$.

Гривна к евро наоборот подешевела – с 30,10 грн/€ до 30,20 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю вырос с 3,67 грн/10 руб. до 3,65 грн/10 руб.

Теги: Украина, евро, валюта, гривна, НБУ, доллар, курс валют, рубль, Нацбанк, курс доллара, курс рубля, курс гривны, курс евро
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