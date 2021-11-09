Гривна подорожала к доллару, но подешевела к евро

Гривна к доллару подорожала с 26,10 грн/$ до 26,08 грн/$ Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подорожала с 26,10 грн/$ до 26,08 грн/$.

Гривна к евро наоборот подешевела – с 30,10 грн/€ до 30,20 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю вырос с 3,67 грн/10 руб. до 3,65 грн/10 руб.