Гривна подорожала относительно евро и подешевела к доллару

К доллару гривна подешевела на семь копеек – с 26,34 грн/$ до 26,41 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала на 12 копеек – с 30,15 грн/€ до 30,03 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю повысился с 3,64 грн/10 руб. до 3,60 грн/10 руб.