Гривна резко упала ко всем основным валютам

Гривна к доллару подешевела на 23 копейки – с 26,11 грн/$ до 26,34 грн/$ Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подешевела на 23 копейки – с 26,11 грн/$ до 26,34 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 25 копеек – с 29,90 грн/€ до 30,15 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,62 грн/10 руб. до 3,64 грн/10 руб.