Гривна подешевела ко всем основным валютам

Курс гривны к доллару упал на 13 копеек – с 26,44 грн/$ до 26,57 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару упал на 13 копеек – с 26,44 грн/$ до 26,57 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на одну копейку – с 29,97 грн/€ до 29,98 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,61 грн/10 руб. до 3,62 грн/10 руб.