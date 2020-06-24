IKEA обвинили в производстве стульев из незаконно вырубленной в Украине древесины. Компания начала проверку

В расследовании британской неправительственной организации Earthsight сказано, что из незаконно вырубленной в Закарпатской области древесины изготавливают популярные в магазинах IKEA стулья марок Terje и Ingolf. IKEA пообещала проверить украинского поставщика, он, в свою очередь, заявил, что расследование Earthsight базируется на непроверенных слухах.

В Earthsight утверждают, что из незаконно вырубленной в Украине древесины производят складные стулья Terje Фото: ikea.com

Шведская компания IKEA продает стулья, которые изготавливают из незаконно вырубленного в украинских Карпатах бука. Об этом сказано в расследовании британской неправительственной организации Earthsight, которое было опубликовано 23 июня.

Earthsight, занимающаяся экологическими проектами, проводила расследование 18 месяцев.

Активисты сообщили, что крупнейшим украинским поставщиком IKEA является ООО "ВГСМ". Оно закупает бук в лесхозах по всем Карпатам, но около 90% лесозаготовительных работ проводит на территории Великобычковского лесоохотничьего хозяйства (базируется в пгт Великий Бычков Закарпатской области).

Проверки Государственной экологической инспекции Украины подтвердили, что это хозяйство незаконно выдало лицензии на санитарную рубку леса в апреле – июне 2018 года. По данным Earthsight, незаконные санитарные рубки проводили на территории хозяйства и в аналогичный период в 2019-м и 2020 году.

"Мы нашли доказательства того, что [Великобычковское] ЛОХ не провело обязательную оценку воздействия на окружающую среду перед началом лесозаготовки на нескольких участках, а также выдало разрешения на рубку здоровых деревьев под предлогом того, что они больны, – это распространенный в Украине обман, который позволяет проводить лесозаготовку в значительно больших объемах", – сказано в расследовании.

В Earthsight сообщили, что на значительном количестве участков Великобычковского лесоохотничьего хозяйства, где были обнаружены нарушения, лесозаготовительные работы проводило ООО "ВГСМ". На сайте компании сообщается, что она производит буковые и дубовые стулья, а также другую мебель, офис "ВГСМ" находится в Великом Бычкове.

"ВГСМ" перерабатывает 40 тыс. м³ древесины ежегодно, из которых делают почти полмиллиона буковых стульев. Почти весь товар компания экспортирует в ЕС, при этом IKEA – заказчик 96% продукции.

По данным Earthsight, из незаконно вырубленной в Украине древесины в IKEA изготавливают популярные стулья марок Terje и Ingolf.