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IKEA предупредила покупателей о повышении цен

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Стоимость товаров шведская компания повысит уже в 2022 году
Стоимость товаров шведская компания повысит уже в 2022 году
Фото: ikea.com

Компания IKEA впервые с 2019 года собирается повысить цены на все свои товары. Об этом британскому изданию The Financial Times сообщил финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам.

Рост цен на товары IKEA вызван подорожанием сырья, а также проблемами с логистикой. Падение чистой прибыли, по словам ван Дама, продолжается уже второй год, поэтому компания "больше не в состоянии сдерживать" рост цен на свои товары.

В то же время стоимость товаров, как и раньше, смогут регулировать ритейлеры, работающие под брендом IKEA. Как заявил финдиректор IKEA, цены для конечного покупателя изменятся уже в 2022 году. Однако если ритейлеры пойдут на снижение рентабельности, подорожания можно будет избежать.

Контекст:

Inter IKEA – непосредственный держатель франшизы IKEA с главным офисом в Швеции. Компания занимается концепцией и развитием бренда на рынке. На уровне магазинов в десятках стран мира работу IKEA организовывают ритейлеры – получатели франшизы. 

Украинские покупатели долгое время пользовались услугой онлайн-шопинга на сайте компании. Первый магазин IKEA в Украине официально открылся 1 февраля в Киеве.

Теги: экономика, цены, прибыль, IKEA
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