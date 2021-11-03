IKEA предупредила покупателей о повышении цен

Рост цен на товары IKEA вызван подорожанием сырья, а также проблемами с логистикой. Падение чистой прибыли, по словам ван Дама, продолжается уже второй год, поэтому компания "больше не в состоянии сдерживать" рост цен на свои товары.

В то же время стоимость товаров, как и раньше, смогут регулировать ритейлеры, работающие под брендом IKEA. Как заявил финдиректор IKEA, цены для конечного покупателя изменятся уже в 2022 году. Однако если ритейлеры пойдут на снижение рентабельности, подорожания можно будет избежать.