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Инспекция МАГАТЭ проверила Хмельницкую АЭС – Госатомрегулирования Украины

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Замечаний к работе ХАЭС у МАГАТЭ нет, отметили в Госатомрегулирования
Замечаний к работе ХАЭС у МАГАТЭ нет, отметили в Госатомрегулирования
Фото: wikipedia.org

На отдельном подразделении (ОП) "Хмельницкая атомная электростанция" (город Нетешин Хмельницкой области) в течение четырех дней находились представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), проинформировала 28 июля Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"С 25-го по 28 июля 2023 года на ОП "Хмельницкая АЭС" была успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", – говорится в сообщении.

В Госатомрегулировании отметили, что проверки проходили с участием их инспектора.

"Цель инспекций – проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов и информации о конструкции ядерной установки, предоставленной Украиной в соответствии с соглашением. Инспекция прошла без замечаний", – подчеркнули в украинском ведомстве.

Контекст:

Хмельницкая АЭС имеет два энергоблока общей мощностью 2000 МВт.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: АЭС, МАГАТЭ, Хмельницкая АЭС, Госинспекция ядерного регулирования, электростанция, проверки
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