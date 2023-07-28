Инспекция МАГАТЭ проверила Хмельницкую АЭС – Госатомрегулирования Украины

Замечаний к работе ХАЭС у МАГАТЭ нет, отметили в Госатомрегулирования Фото: wikipedia.org

"С 25-го по 28 июля 2023 года на ОП "Хмельницкая АЭС" была успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", – говорится в сообщении.

В Госатомрегулировании отметили, что проверки проходили с участием их инспектора.

"Цель инспекций – проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов и информации о конструкции ядерной установки, предоставленной Украиной в соответствии с соглашением. Инспекция прошла без замечаний", – подчеркнули в украинском ведомстве.