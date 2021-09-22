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ДЕНЬГИ

Кабмин Украины предлагает сделать платными дороги для грузовиков весом от 12 тонн

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Деньги правительство предлагает передавать в дорожный фонд
Деньги правительство предлагает передавать в дорожный фонд
Фото: depositphotos.com

Кабмин Украины предлагает взымать плату за проезд по дорогам государственного значения грузовиков весом более 12 тонн. Соответствующий проект закона правительство одобрило на заседании 22 сентября, сообщила в Telegram пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В пресс-службе отметили, что проект закона является частью плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

"Это практика абсолютного большинства европейских стран. Тысячи километров дорог в Украине строятся за счет средств налогоплательщиков. При этом тысячи километров украинских дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно от грузовиков. Поэтому для них предлагается установить оплату за проезд по дорогам общего пользования. Средства будут консолидироваться в государственном дорожном фонде – это будет дополнительный ресурс для создания качественно новой инфраструктуры для всех", – говорится в сообщении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, дороги, грузовик, Денис Шмыгаль, Кабмин
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