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Киевский суд вынес постановление в пользу "Олимпекс Купе Интернейшнл" в споре с кредитором Argentem Creek Partners

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GNT Group сообщает, что холдинг продолжает выполнять свои обязательства перед всеми партнерами и контрагентами
GNT Group сообщает, что холдинг продолжает выполнять свои обязательства перед всеми партнерами и контрагентами
Фото: rbc.ua

17 февраля Печерский районный суд Киева вынес постановление в пользу ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", предприятия украинского холдинга GNT Group. Своим решением суд удовлетворил заявление компании и отменил меры по обеспечению иска против нее. Об этом пишут 17 февраля "Цензор.НЕТ" и Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз GNT Group.

Дело касается спора GNT Group с кредитором Argentem Creek Partners (ACP) и его агентом Madison Pacific Trust Ltd. В ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" заявляют, что компании пытаются незаконно установить контроль над стратегически важным зерновым терминалом, обслуживающим "зерновое соглашение". Целью кредиторов украинский холдинг называет объявление стратегического предприятия банкротом с последующей перепродажей активов заинтересованной третьей стороне.

GNT Group сообщает, что по состоянию на сегодняшний день представители холдинга имеют ряд положительных решений в свою пользу, в том числе со стороны международных судов. 

7 февраля 2023 года Окружной суд Никосии (Кипр) принял приказ о запрете Argentem Creek Partners и его агенту Madison Pacific Trust Ltd. на осуществление действий, направленных на завладение, обременение или продажу зернового терминала ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл".

14 февраля 2023 года Западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск незаконно, по мнению представителей компании, уволенного гендиректора ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" и остановил действие спорных решений общего собрания. На этом собрании кредиторы противоправно уволили гендиректора зернового терминала и поставили на его место подконтрольное им лицо, а также сменили юридический адрес предприятия с Одессы на Львов, утверждают в холдинге.

GNT Group сообщает, что холдинг продолжает выполнять свои обязательства перед всеми партнерами и контрагентами, несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства. В рамках "зернового соглашения" холдинг отгрузил 2 млн тонн агропродукции.

Контекст:

В компании сообщали, что кредит в $75 млн у ACP был получен в 2019 году под залог корпоративных прав, стоимость которых в разы превышала этот кредит. А у Innovatus – в 2021 году на $20 млн под залог двойного покрытия зерном и корпоративными правами. Из-за войны с Россией их погашение было затруднено, но с началом работы "зернового коридора" появились возможности расчетов по кредитам. В конце декабря кредиторы, в разгар работы "зернового коридора", неожиданно приступили к принудительному взысканию долгов, заявили владельцы GNT Group Владимир Науменко и Сергей Гроза.

Теги: Печерский суд, долги, кредиты, зерно, компании, GNT Group, Олимпекс Купе Интернейшнл, Argentem Creek Partners, Сергей Гроза, Владимир Науменко
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