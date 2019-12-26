Китай передал 52 единицы техники и оборудования для ГСЧС Украины

Китай передал Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Китайская народная республика передала Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 52 единицы техники и оборудования на сумму около 318 млн грн. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Сегодня был подписан акт передачи техники. Это – пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры. В ведомстве отметили, что технику после учений в ближайшее время отправят в регионы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что это уже второй совместный проект МВД и Китая, первый был реализован в 2016 году.

"Мы обновляем весь парк спасательной техники и всю технику, которая приходит из Китая, будем использовать в системном порядке для модернизации наших сил", – сказал Аваков.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин сказал, что партия техники, которую ГСЧС получила в прошлый раз, активно используется для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Эти 52 единицы техники очень необходимы для нашей службы. Вся она будет использоваться по назначению. И особенно хочу поблагодарить за высотные автоподъемники и автолестницы", – сказал он.

Посол Китая в Киеве Ду Вей сообщил, что вскоре оставит эту должность и передача техники – "прекрасная возможность, чтобы поставить точку" в его деятельности как посла.

В МВД напомнили, что в 2016 году КНР передал Украине 25 единиц инженерной и спасательной техники, 32 комплекта аварийно-спасательного оборудования и запчасти к ним.