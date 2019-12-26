Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Китай передал 52 единицы техники и оборудования для ГСЧС Украины

Китай передал Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
26 декабря был подписан акт передачи техники и оборудования Украине
26 декабря был подписан акт передачи техники и оборудования Украине
Фото: mvs.gov.ua

Китайская народная республика передала Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 52 единицы техники и оборудования на сумму около 318 млн грн. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Сегодня был подписан акт передачи техники. Это – пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры. В ведомстве отметили, что технику после учений в ближайшее время отправят в регионы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что это уже второй совместный проект МВД и Китая, первый был реализован в 2016 году.

"Мы обновляем весь парк спасательной техники и всю технику, которая приходит из Китая, будем использовать в системном порядке для модернизации наших сил", – сказал Аваков.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин сказал, что партия техники, которую ГСЧС получила в прошлый раз, активно используется для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Эти 52 единицы техники очень необходимы для нашей службы. Вся она будет использоваться по назначению. И особенно хочу поблагодарить за высотные автоподъемники и автолестницы", – сказал он.

Посол Китая в Киеве Ду Вей сообщил, что вскоре оставит эту должность и передача техники – "прекрасная возможность, чтобы поставить точку" в его деятельности как посла.

В МВД напомнили, что в 2016 году КНР передал Украине 25 единиц инженерной и спасательной техники, 32 комплекта аварийно-спасательного оборудования и запчасти к ним.

Теги: МВД, Китай, Арсен Аваков, ГСЧС, Николай Чечеткин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Участница "Танцев со звездами" Гвоздева показала семью
Участница "Танцев со звездами" Гвоздева показала семью
  "Щастя без провини". Vlad Darwin и Alyosha презентовали трек. Аудио
  "Щастя без провини". Vlad Darwin и Alyosha презентовали трек. Аудио
Джамала повторила детский новогодний образ
Джамала повторила детский новогодний образ
  "Джон Генри". Вышел трейлер фильма с Лудакрисом и Терри Крюсом. Видео
  "Джон Генри". Вышел трейлер фильма с Лудакрисом и Терри Крюсом. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS