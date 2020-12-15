Кличко: Из-за решения Верховной Рады местные бюджеты потеряют 7,5 млрд грн

В недавно принятых Верховной Радой Украины законах о поддержке предпринимателей на 2021 год такая поддержка предусмотрена за счет средств местных бюджетов, сообщил мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

Местные бюджеты могут потерять 7,5 млрд грн, заявил мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко. Об этом говорится в его обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и главам депутатских фракций, опубликованном 10 декабря на сайте ассоциации.

"Украинские общины – села, поселки, города – обеспокоены тем, что в недавно принятых Верховной Радой Украины законах о поддержке предпринимателей на 2021 год такая поддержка предусмотрена за счет средств местных бюджетов. В частности, со следующего года прекращается зачисление в местные бюджеты части (13,44%) акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего. Вследствие такого решения общины потеряют 7,5 млрд грн. В то же время государство потеряет эффективный инструмент борьбы с тенизацией в сфере обращения горючего", – сказано в обращении.

Кличко заявил, что отчисление части акцизного налога с горючего в местные бюджеты началось в 2015 году в качестве компенсации за уменьшение поступлений от налога на доходы физлиц с 75% до 60%, а также за отмену субвенции на коммунальное дорожное хозяйство и ряда других налогов.

"Отмена местного акциза на топливо приведет к критическим социальным последствиям для населения Украины. Общины потеряют надежный источник поступлений в местные бюджеты во время экономического кризиса, вызванного пандемией и, как результат, возможность содержать учреждения образования и здравоохранения; финансировать зарплаты учителей, воспитателей, врачей; осуществлять закупки медикаментов и медицинского оборудования, необходимых сегодня для помощи больным COVID-19. Ведь для многих общин акциз с топлива приносит до 50% доходов в местные бюджеты", – заявил мэр столицы.

Он призвал высшее руководство страны поддержать сохранение на постоянной основе зачисление в доходы общего фонда бюджетов местного самоуправления 13,44% акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего.

"Убежден, что это позволит не допустить рост дефицита местных бюджетов и будет способствовать обеспечению финансовой состоятельности местного самоуправления как достижению децентрализации", – подытожил Виталий Кличко.