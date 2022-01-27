ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Крупные предприятия Запорожья под угрозой остановки из-за бездействия Кабмина – депутат облсовета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Без сырья импортного металлолома предприятия металлургии не могут работать, отметил депутат Запорожского областного совета Станислав Чередниченко
Без сырья – импортного металлолома – предприятия металлургии не могут работать, отметил депутат Запорожского областного совета Станислав Чередниченко
Фото: depositphotos.com

В Украине возникла правовая коллизия: операции с ломом металлов не облагаются НДС, но в законодательстве не определено, операции с какими именно его видами могут проводиться без уплаты налога на добавленную стоимость, пишет в колонке для сайта GMK Center депутат Запорожского областного совета Станислав Чередниченко.

Он отметил, что принятый в конце прошлого года закон №1914-XI "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" предусматривает, среди прочего, освобождение от НДС до 1 января 2027 года операций по поставке металлолома. Конкретный перечень видов металлолома, подпадающих под действие этого закона, должен утвердить Кабинет Министров, но по состоянию на 26 января такой список правительство не утвердило.

"Кабмин не внес изменения в действующие перечни, утвержденные постановлением правительства №15 от 12 января 2011 года, о продолжении их действия. Сегодня предприятия Запорожского края, такие как ЧАО "Днепроспецсталь" и ООО "Метпромсервис", могут оказаться на грани остановки. Невыполнение заказов вовремя, ежедневные убытки предприятий и, как следствие, возможные их остановки приведут к сокращению около 8 тыс. работников и усложнят экономическую ситуацию в регионе. Без сырья – импортного металлолома – предприятиям работать невозможно", – подчеркнул депутат.

Чередниченко добавил, что закон призван бороться со злоупотреблениями по НДС при операциях с металлоломом, но он не будет работать без соответствующего нормативного акта Кабинета Министров.

"Согласно Налоговому кодексу (пункт 23 раздела ХХ), правительство определяет перечень видов металлолома, на которые распространяется действие указанной нормы. До конца 2021 года список был определен постановлением Кабинета Министров от 12 января 2011 года №15 с изменениями и дополнениями. При отсутствии указанного постановления Кабмина образуется правовая коллизия: с одной стороны, операции с металлоломом не облагаются НДС, с другой – невозможно определить, какие именно его виды подпадают под действие закона", – объяснил он.

Депутат напомнил, что Кабмин неоднократно принимал свое решение по этому поводу несвоевременно, провоцируя возникновение такой правовой коллизии.

"Например, в 2014 году постановление было принято 5 февраля, в 2015-м – 25 марта, в 2017-м – 22 марта. В период между 1 января соответствующего года и датой принятия постановления рынок в полной мере испытывал влияние указанных выше отрицательных факторов – снижение поставок, претензии налоговиков, замораживание оборотных средств. И все это на фоне существенного роста цен на газ, электроэнергию, тарифов на железнодорожные перевозки и основное сырье металлургических предприятий. Чтобы избежать большой экономико-социальной проблемы, крайне важно срочное принятие постановления Кабинета Министров о видах металлолома. С технической точки зрения правительство не разрабатывало новое постановление каждый раз, а продлевало действие, не изменяя его по существу. Его содержание актуально и сейчас, оно удовлетворяет все стороны – как металлургов, так и заготовителей металлолома", – убежден Чередниченко.

Он считает, что нет препятствий для продления до 1 января 2027 года действия постановления Кабинета Министров №15 от 12 января 2011 года, а задержки с принятием этого документа будут иметь высокую цену для экономики Украины.

Теги: налоги, Запорожье, Кабинет Министров, экономика, промышленность, правительство, НДС, металлургия, законодательство, закон, Налоговый кодекс, металлолом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете? Мечтаете о сыне или дочке?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете? Мечтаете о сыне или дочке?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке
Мила Кунис и Эштон Катчер сходили на свидание. В сеть попали фото пары
Мила Кунис и Эштон Катчер сходили на свидание. В сеть попали фото пары
Денев, Юппер, Боннар. Во Франции попрощались с разбившимся в горах 37-летним Гаспаром Ульелем. Фото
Денев, Юппер, Боннар. Во Франции попрощались с разбившимся в горах 37-летним Гаспаром Ульелем. Фото
"Сосочки прямо в душу смотрят", "Сисяндры". Собчак позировала с широко разведенными ногами и показала соски
"Сосочки прямо в душу смотрят", "Сисяндры". Собчак позировала с широко разведенными ногами и показала соски
"Такой красавчик". В сети показали фото единственного внука Бориса Немцова – трехлетнего Бориса Немцова-младшего
"Такой красавчик". В сети показали фото единственного внука Бориса Немцова – трехлетнего Бориса Немцова-младшего
"Зачем такой козел ей нужен?", "Альфонс". Экс-муж Ани Лорак показал новые фото с невестой и отреагировал на критику
"Зачем такой козел ей нужен?", "Альфонс". Экс-муж Ани Лорак показал новые фото с невестой и отреагировал на критику
30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ
30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ
  "Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео
  "Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео
"Десны на фото зачем?", "Вау, Господи". Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос
"Десны на фото зачем?", "Вау, Господи". Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос
Зюбина заявила, что спецслужбы должны отреагировать на слова Егоровой о поддержке Путина на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Зюбина заявила, что спецслужбы должны отреагировать на слова Егоровой о поддержке Путина на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам
Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
"Скоро одни кости останутся", "Бодрая лошадка". 44-летняя Чехова поделилась "последними" фото с Сейшел
"Скоро одни кости останутся", "Бодрая лошадка". 44-летняя Чехова поделилась "последними" фото с Сейшел
"Секси, " Какая красота". Валевская перед камерой стиснула руками мокрую грудь
"Секси, " Какая красота". Валевская перед камерой стиснула руками мокрую грудь
"Аллуся, как девочка", "Куколка". Галкин очаровал сеть новым фото 72-летней Пугачевой
"Аллуся, как девочка", "Куколка". Галкин очаровал сеть новым фото 72-летней Пугачевой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (347847)
2
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (169734)
3
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (141225)
4
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (88543)
5
"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота (77926)
6
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях (72781)
7
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (67328)
8
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж (60265)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS