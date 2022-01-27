Крупные предприятия Запорожья под угрозой остановки из-за бездействия Кабмина – депутат облсовета

Он отметил, что принятый в конце прошлого года закон №1914-XI "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" предусматривает, среди прочего, освобождение от НДС до 1 января 2027 года операций по поставке металлолома. Конкретный перечень видов металлолома, подпадающих под действие этого закона, должен утвердить Кабинет Министров, но по состоянию на 26 января такой список правительство не утвердило.

"Кабмин не внес изменения в действующие перечни, утвержденные постановлением правительства №15 от 12 января 2011 года, о продолжении их действия. Сегодня предприятия Запорожского края, такие как ЧАО "Днепроспецсталь" и ООО "Метпромсервис", могут оказаться на грани остановки. Невыполнение заказов вовремя, ежедневные убытки предприятий и, как следствие, возможные их остановки приведут к сокращению около 8 тыс. работников и усложнят экономическую ситуацию в регионе. Без сырья – импортного металлолома – предприятиям работать невозможно", – подчеркнул депутат.

Чередниченко добавил, что закон призван бороться со злоупотреблениями по НДС при операциях с металлоломом, но он не будет работать без соответствующего нормативного акта Кабинета Министров.

"Согласно Налоговому кодексу (пункт 23 раздела ХХ), правительство определяет перечень видов металлолома, на которые распространяется действие указанной нормы. До конца 2021 года список был определен постановлением Кабинета Министров от 12 января 2011 года №15 с изменениями и дополнениями. При отсутствии указанного постановления Кабмина образуется правовая коллизия: с одной стороны, операции с металлоломом не облагаются НДС, с другой – невозможно определить, какие именно его виды подпадают под действие закона", – объяснил он.

Депутат напомнил, что Кабмин неоднократно принимал свое решение по этому поводу несвоевременно, провоцируя возникновение такой правовой коллизии.

"Например, в 2014 году постановление было принято 5 февраля, в 2015-м – 25 марта, в 2017-м – 22 марта. В период между 1 января соответствующего года и датой принятия постановления рынок в полной мере испытывал влияние указанных выше отрицательных факторов – снижение поставок, претензии налоговиков, замораживание оборотных средств. И все это на фоне существенного роста цен на газ, электроэнергию, тарифов на железнодорожные перевозки и основное сырье металлургических предприятий. Чтобы избежать большой экономико-социальной проблемы, крайне важно срочное принятие постановления Кабинета Министров о видах металлолома. С технической точки зрения правительство не разрабатывало новое постановление каждый раз, а продлевало действие, не изменяя его по существу. Его содержание актуально и сейчас, оно удовлетворяет все стороны – как металлургов, так и заготовителей металлолома", – убежден Чередниченко.

Он считает, что нет препятствий для продления до 1 января 2027 года действия постановления Кабинета Министров №15 от 12 января 2011 года, а задержки с принятием этого документа будут иметь высокую цену для экономики Украины.