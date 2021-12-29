ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Ресурсный" закон несправедлив в сфере ренты на руду, вопреки всем заявлениям власти – эксперт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александр Каленков: При очередном падении цен Украина может оказаться вытесненной с глобальных рынков, в том числе с рынка Европы
Александр Каленков: При очередном падении цен Украина может оказаться вытесненной с глобальных рынков, в том числе с рынка Европы
Фото: ukrmetprom.org

Принятый Верховной Радой законопроект №5600 – "очень неприятный тренд" на усиление фискального и регуляторного давления на бизнес, причем не только для металлургии, но и для всей промышленности и экономики страны, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в интервью GMK-center. Он отметил, что вопреки обещаниям власти, в законе нет справедливого налогообложения для добытчиков руды, так как для марганцевых руд ренту не повысили.

"Закон №5600 – это удар, в том числе, по нашей отрасли, который был наспех прикрыт лживыми заявлениями о том, что власть, мол, наводит порядок, делает систему более справедливой. Но где эта декларируемая справедливость, если сейчас добытчики железной руды, например, будут платить намного больше, чем добытчики марганцевой руды? Поправку о повышении ренты для марганцевых руд, напомню, убрали из законопроекта в последний момент перед финальным голосованием", – подчеркнул Каленков.

По его словам, прописанные в законопроекте нормы серьезно бьют по конкурентоспособности украинских поставщиков руды на внешние рынки: база налогообложения по железной руде стала выше, чем в других странах, так как из индексной цены не вычитается логистика, а ставки самые высокие, с применением прогрессивной шкалы.

"Учитывая низкое качество извлекаемой из украинских недр руды и сложные условия залегания, наша себестоимость и так была в 2,5–3 раза выше, чем у основных производителей из Австралии, Бразилии и Южной Африки. При очередном падении цен Украина может оказаться вытесненной с глобальных рынков, в том числе с рынка Европы. В той же России, с которой мы конкурируем на европейском континенте, значительно более выгодные условия налогообложения, в разы меньшие затраты на энергоносители и затраты на тонну/километр", – рассказал эксперт.

Он убежден, что законопроект №5600 и в отношении ренты, и  других платежей разбалансировал налоговую систему и сделал ее менее конкурентной.

"Поэтому я надеюсь, что мы вернемся к тому, что было анонсировано предпоследним премьер-министром: весь Налоговый кодекс Украины должен быть пересмотрен и написан с участием экспертов, чтобы в результате получился нормальный, сбалансированный документ", – резюмировал Каленков.

Контекст:

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении, 30 ноября – во второмРассматривали документ по спецпроцедуре, ограничивающей время на рассмотрение поправок (всего их было подано более 11 тыс.). 

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.

Нардепы подали ряд проектов постановлений об отмене законопроекта, но 14 декабря все они Радой были отклонены, документ подписал спикер и передал на подпись президенту.

Теги: налоги, госбюджет, экономика, промышленность, цены, металлургия, закон, законопроект, Налоговый кодекс, финансы, рынки, Укрметаллургпром, Александр Каленков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата
"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата
  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"
  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"
Красная икра к новогоднему столу. Как выбрать и оригинально подать
Красная икра к новогоднему столу. Как выбрать и оригинально подать
Умер один из братьев-близнецов Богдановых, которых на весь мир прославила неудачная пластика
Умер один из братьев-близнецов Богдановых, которых на весь мир прославила неудачная пластика
  Полякова: Это был шок – я наконец-то увидела женскую письку! Я вот так вот сидела перед зеркалом – а все ли у меня так же?
  Полякова: Это был шок – я наконец-то увидела женскую письку! Я вот так вот сидела перед зеркалом – а все ли у меня так же?
"Не узнать". Каменских снялась в "голом" корсете
"Не узнать". Каменских снялась в "голом" корсете
  "Годы себе добавила", "Не верю глазам", "По ходу, мама еще не видела". Паперная шокировала сеть новой стрижкой
  "Годы себе добавила", "Не верю глазам", "По ходу, мама еще не видела". Паперная шокировала сеть новой стрижкой
"Ух ты, да вы все на одно лицо", "Три поколения счастливых глаз". Шестимесячный сын Павлика удивил сходством с 81-летней матерью певца
"Ух ты, да вы все на одно лицо", "Три поколения счастливых глаз". Шестимесячный сын Павлика удивил сходством с 81-летней матерью певца
"Доживает печальные последние дни". Друг Джека Николсона сообщил о диагнозе актера
"Доживает печальные последние дни". Друг Джека Николсона сообщил о диагнозе актера
"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже
"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже
"Королева беременна". 33-летняя Граймс спустя три месяца после расставания с Маском показала заметно округлившийся живот
"Королева беременна". 33-летняя Граймс спустя три месяца после расставания с Маском показала заметно округлившийся живот
  "Я понял, что такое не трахаться, а заниматься любовью". Заявивший о своей бисексуальности Melovin рассказал, как относится к сексу на одну ночь
  "Я понял, что такое не трахаться, а заниматься любовью". Заявивший о своей бисексуальности Melovin рассказал, как относится к сексу на одну ночь
"Чертовски жарко и сексуально". Рианна в нижнем белье развела ноги перед камерой
"Чертовски жарко и сексуально". Рианна в нижнем белье развела ноги перед камерой
"В ожидании". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева снялась голой с пеной на груди
"В ожидании". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева снялась голой с пеной на груди
Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой спустя 10 лет после расставания
Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой спустя 10 лет после расставания
"Фу, какая гадость", "Неприятно". Волочкова показала крупным планом голые пальцы ног
"Фу, какая гадость", "Неприятно". Волочкова показала крупным планом голые пальцы ног
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (152737)
2
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (91053)
3
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (78698)
4
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне (77184)
5
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (67870)
6
"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность (61332)
7
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (54279)
8
"Попка у тебя – только целовать". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом (53662)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS