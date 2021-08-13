Лидерам украинского экспорта советуют готовиться к кризисным спадам – СМИ

Канал отметил, что за первое полугодие 2021 года экспорт украинских товаров вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил $29,97 млрд. При этом половина украинского экспорта – это продовольственное и металлургическое сырье, говорится в сюжете.

"Есть благоприятная конъюнктура на наш сырьевой экспорт. Но дальше естественные колебания цен опустят цену, и не надо рассчитывать, что, например, весь следующий год у нас будет благоприятная конъюнктура на наш сырьевой экспорт", – сказал глава Комитета экономистов Украины Александр Новак.

"5 канал" отметил, что самая крупная экспортная позиция – зерновые и масличные культуры, и ряд стран объявил тендеры на новый урожай пшеницы. В то же время, как говорится в сюжете, покупатели "выжидают более низких цен".

Как сообщает канал, для украинских производителей существуют дополнительные риски, среди которых прежде всего подорожание газа, которое негативно влияет на конкурентоспособность украинской металлургии.

"В любом случае, украинским производителям, которые лидируют в экспорте, уже сейчас советуют готовиться к возможным кризисным спадам", – говорится в сюжете.