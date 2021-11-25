Linden: семейные резиденции в центре столицы

В доме отдельное внимание уделено квартирам для проживания с семьей: во всех спальнях семейных резиденций предусмотрены ванные комнаты и места для гардероба. Каждая резиденция имеет индивидуальную систему вентиляции с фильтрацией и очисткой воздуха. Централизованно очищается вода до состояния питьевой и подается в квартиру.

Фото: linden.kiev.ua

Богата и собственная инфраструктура, которая включает в себя фитнес-зал, SPA, мини-кинотеатр, lounge-зоны, комнату развлечения для детей. В подземном паркинге предусмотрено два-три парковочных места на квартиру, а также кладовые помещения. На крыше для жителей дома расположен сад с зоной отдыха и барбекю.

В радиусе 150 метров находится три элитных школы: Кловский лицей, гимназия "Консул" и гимназия №117 имени Леси Украинки.

Таким образом, Linden – это идеальный дом для комфортной семейной жизни.

Фото: linden.kiev.ua

На сегодняшний день Linden Luxury Residences находится на финальной стадии строительства и готовится к вводу в эксплуатацию. Владельцы резиденций приступили к адаптации своих помещений под дизайн-проекты.

Фото: linden.kiev.ua

Проект создавался одной из самых известных украинских архитектурных компаний – мастерской Андрея Пашенько. Интерьерные решения для зон общего пользования разработаны всемирно известным дизайнером Келли Хоппен из Великобритании. Ее относят к числу самых влиятельных мировых дизайнеров в сфере интерьера зданий, визитной карточкой которой стал концепт "нейтральной роскоши".

Фото: linden.kiev.ua

Девелопером проекта является Budhouse Group. Это одна из самых известных девелоперских компаний Украины, которая в мае открыла ТРЦ Nikolsky в центре Харькова, а также управляет 10 крупными проектами недвижимости, в том числе на протяжении 10 лет – пятизвездочной гостиницей Khortitsa Palace, построенной по стандартам крупного международного гостиничного оператора. Весь этот опыт компания намерена использовать в управлении Linden Luxury Residenсes.

Фото: linden.kiev.ua