ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Мендель заявила, что два ее твита в 2019 году помогли стабилизировать инфляцию

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, как ей удалось быстро опубликовать твиты, что в истории с "ПриватБанком" президент будет на стороне народа и что Украина будет стремиться в ЕС.

Мендель стала пресс-секретарем Зеленского в июне 2019 года
Мендель стала пресс-секретарем Зеленского в июне 2019 года
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине, 22 декабря рассказала, что после ее твита в 2019 году в Украине стабилизировалась инфляция. Трансляция велась на странице палаты в Facebook.

Мендель напомнила, что была назначена пресс-секретарем 3 июня 2019 года, а 4 июня президент отправился с визитом в Брюссель.

"Тогда по Украине уже расходились нарративы, которые распространялись и в Европейском союзе, что президент Зеленский – пророссийский президент и что якобы за ним стоит какой-то олигарх. И когда мы приехали в Брюссель, было важно дать им понять, что это не так, дать понять позиции, которые тогда были у нового президента Украины на самом деле. Я была впервые на переговорах с президентом Зеленским, и он рассказал о том, что в истории с "ПриватБанком" будет на стороне народа и что Украина будет стремиться в ЕС. Мне удалось дать эти два твита очень быстро, их подхватили многие медиа, почти все иностранные медиа. И я помню, что в то время у нас немного росла инфляция, не колоссально, но гривна ослабевала, и после двух этих твитов гривна вновь стабилизировалась до предыдущего уровня. Это был тот момент. когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране", – сказала Мендель.

https://www.facebook.com/ChamberUkraine/videos/719724768648288/

4 июня Зеленский в Брюсселе встречался, в частности, с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом. Тогда Офис президента опубликовал в Twitter от его имени следующее сообщение: "Что касается "ПриватБанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне".

Мендель до назначения работала на телеканалах ICTV, "Еспресо" и "Интер". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет она сотрудничает с The New York Times.

Теги: Украина, инфляция, ПриватБанк, Владимир Зеленский, Евросоюз, Юлия Мендель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беби-бум в шоу-бизнесе. Какие украинские звезды в 2020 году стали родителями
Беби-бум в шоу-бизнесе. Какие украинские звезды в 2020 году стали родителями
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал двухмесячную дочь и рассказал о ее врожденной патологии. Фото
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал двухмесячную дочь и рассказал о ее врожденной патологии. Фото
Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя
Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя
Чапкис опубликовал селфи из больницы
Чапкис опубликовал селфи из больницы
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра. Фото
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра. Фото
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS