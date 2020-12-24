Мендель заявила, что два ее твита в 2019 году помогли стабилизировать инфляцию

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, как ей удалось быстро опубликовать твиты, что в истории с "ПриватБанком" президент будет на стороне народа и что Украина будет стремиться в ЕС.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине, 22 декабря рассказала, что после ее твита в 2019 году в Украине стабилизировалась инфляция. Трансляция велась на странице палаты в Facebook.

Мендель напомнила, что была назначена пресс-секретарем 3 июня 2019 года, а 4 июня президент отправился с визитом в Брюссель.

"Тогда по Украине уже расходились нарративы, которые распространялись и в Европейском союзе, что президент Зеленский – пророссийский президент и что якобы за ним стоит какой-то олигарх. И когда мы приехали в Брюссель, было важно дать им понять, что это не так, дать понять позиции, которые тогда были у нового президента Украины на самом деле. Я была впервые на переговорах с президентом Зеленским, и он рассказал о том, что в истории с "ПриватБанком" будет на стороне народа и что Украина будет стремиться в ЕС. Мне удалось дать эти два твита очень быстро, их подхватили многие медиа, почти все иностранные медиа. И я помню, что в то время у нас немного росла инфляция, не колоссально, но гривна ослабевала, и после двух этих твитов гривна вновь стабилизировалась до предыдущего уровня. Это был тот момент. когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране", – сказала Мендель.

4 июня Зеленский в Брюсселе встречался, в частности, с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом. Тогда Офис президента опубликовал в Twitter от его имени следующее сообщение: "Что касается "ПриватБанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне".

Мендель до назначения работала на телеканалах ICTV, "Еспресо" и "Интер". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет она сотрудничает с The New York Times.