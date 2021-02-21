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Минэкологии: Национальный план по сокращению выбросов не начал работать в 2021 году из-за отсутствия финансирования

Кабинет Министров Украины сейчас разрабатывает механизмы финансирования мероприятий национального плана по сокращению промышленных выбросов, рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Роман Абрамовский: Мы плодотворно сотрудничаем со всеми стейкхолдерами, причастными к выполнению этого плана
Роман Абрамовский: Мы плодотворно сотрудничаем со всеми стейкхолдерами, причастными к выполнению этого плана
Фото: thepage.ua

В 2021-м году Национальный план по сокращению выбросов промышленных предприятий не начал работать, потому что не были предусмотрены источники его финансирования, заявил во время часа вопросов к правительству Верховной Раде 19 февраля министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"Мы проводим сейчас встречи, чтобы выяснить путь, по которому будем двигаться, по выполнению Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигающих установок. Есть определенные наработки. Действительно, не были своевременно предприняты шаги, которые должны были быть сделаны в части финансирования этих планов", – рассказал министр.

Он добавил что механизмы финансирования Нацплана сейчас разрабатывает кабинет министров. 

"Мы плодотворно сотрудничаем со всеми стейкхолдерами, причастными к выполнению этого плана. Я думаю, что в ближайшее время вместе с Минэнерго мы разработаем определенные механизмы", – отметил Абрамовский.

Национальный план по сокращению выбросов от ТЭС и ТЭЦ утвердили в 2017 году без экономического обоснования и расчетов, и сейчас правительство работает над поиском источников финансирования экомодернизации предприятий, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, писал "Главком".

Введение национального плана, утвержденного в 2017 году, предусматривает внесение изменений в нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ теплосиловыми установками, номинальная мощность которых превышает 50 МВт. Всего в Украине насчитывается более 220 крупных сжигающих установок.

На заседании Кабинета Министров Украины 24 июля 2019 года было принято решение внести изменения в Национальный план по сокращению выбросов от больших сжигающих установок, в частности перенести сроки по реализации экологических мер для тепловых электростанций.

В Украине пока нет путей для реализации Национального плана по сокращению выбросов от больших сжигающих установокпоэтому Кабмин принял решение скорректировать обязательства, чтобы формально не нарушать их, отмечал глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

В "Укрэнерго" сообщали, что без корректировки условий Нацплана по сокращению выбросов в Украине возникнет острый дефицит электроэнергии, что может привести к необходимости ограничивать потребителей тока для обеспечения баланса в системе, писал "Обозреватель".

"При этом компания "Донбассэнерго" предлагает отсрочить выполнение мероприятий НПСВ, ведь на сегодня отсутствует механизм финансирования экологической модернизации ТЭС, его надо разработать в условиях нового рынка электроэнергии", – отмечал портал.

Теги: Кабинет Министров, экология, энергетика, промышленность, правительство, ТЭС, ТЭЦ, финансирование, Роман Абрамовский
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