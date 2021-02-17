В Украине появился Telegram-бот, которому можно сообщать об экологических нарушениях

Через Save Eco Bot можно сообщать об экологических правонарушениях сразу в Государственную экологическую инспекцию. По итогам жалоб ведомство назначит внеплановую проверку.



В Украине будут следить за незаконной вырубкой леса с помощью аэрокосмической съемки Фото: depositphotos.com

Государственная экологическая инспекция запустила бот в мессенджере Telegram, которому можно сообщить об экологических нарушениях. Об этом рассказал глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный в Facebook 17 февраля.

"Если вы стали свидетелем вырубки леса, сброса промышленных стоков в реку или обнаружили несанкционированную свалку, можете, не покидая место нарушения, подать обращение через чат бот Save Eco Bot", – отметил он.

Как сообщил Малеваный, жалоба поступит в Госэкоинспекцию и в дальнейшем ведомство назначит внеплановую проверку, по результатам которой рассчитывают убытки, нарушителям предъявляют штрафы и предоставляют предписания по устранению нарушений. Инициативу запустили активисты Save Dnipro.

Кроме этого, в ведомстве разработали техническое задание для электронной системы "Кабинет экологического инспектора". Такое приложение позволит перевести документооборот в цифровой вид, оптимизировать рабочие процессы и обеспечить открытость деятельности инспекции, заключил ее глава.

Государственное космическое агентство 16 февраля сообщало в Facebook об отслеживании с помощью аэрокосмической съемки все случаи незаконной вырубки леса, добычи природных ископаемых, организации стихийных свалок, а также застройки побережий водоемов в Украине.

Сейчас Национальный центр управления и испытаний космических средств работает над методиками использования снимков в деятельности инспекторов Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, чтобы обеспечить правомочность предоставленных спутниковых данных в судах, рассказали в агентстве.

Госэкоинспекция насчитала 2 млрд 158 млн грн убытков в 2020 году за нарушение природоохранного законодательства. В прошлом году экоинспекция провела более 30 тыс. проверок и по их результатам составила 31,7 тыс. протоколов, к административной ответственности привлекли 28 500 человек.