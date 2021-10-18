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Минэкономики Украины предлагает Кабмину повысить минимальные цены на алкоголь

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Если Кабмин примет постановление, алкоголь в Украине подорожает
Если Кабмин примет постановление, алкоголь в Украине подорожает
Фото: depositphotos.com

Министерство экономики Украины планирует повысить минимальные оптовые и розничные цены на ряд алкогольных напитков. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, опубликованном 18 октября на сайте Минэкономики.

В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) предлагается повысить на 8,3%; на виски, ром и джин – на 8,4%; коньяк (бренди) – на 4,8-8,3%, на винодельческую продукцию – на 8,2-34,2%.

"Розничные цены на обычные (неигристые) вина, вина игристые и газированные винные напитки не меняются", – говорится в документе. 

В проекте постановления также говорится, что минимальная цена оптовой реализации одного литра 100%-го спирта, который используется при расчетах размера налоговых обязательств при производстве водки и ЛВИ, в случае повышения цен составит 368,84 грн с НДС (в 2018 году – 321,34 грн), а его розничная цена – 484,1 грн (в 2018 году – 447,02 грн).

В постановлении не указывается минимальная стоимость алкоголя в зависимости от его вида, но, по расчетам "Интерфакс-Украина", в случае принятия этого постановления, розничная цена 0,5 литра алкогольного напитка с 40%-м содержанием спирта увеличится на 7,42 грн – с нынешних 89,4 грн до 96,82 грн.

Предложение повысить цену в ведомстве объяснили ростом средней себестоимости производства одного литра 100%-го спирта за период 2018-2021 годов на 14,7% – с 139,82 грн до 160,41 грн.

В министерстве ожидают, что рост минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков приведет к росту поступлений в государственный и местный бюджеты на 300 млн грн и снизит количество смертей, произошедших из-за употребления алкоголя. В Минэкономики заявили, ссылаясь на на исследования ВОЗ, что алкоголем вызвана примерно каждая пятая смерть в 30 европейских странах среди лиц в возрасте 15-19 лет и примерно каждая четвертая смерть в возрастной группе 20-24 лет

Контекст:

Последний раз минимальные цены на алкоголь в Украине повышались в сентябре 2018 года. После этого в 2019 году Минэкономики предлагало снова поднять цены, но проект постановления не был принят правительством. 

Кроме того, в январе 2021 года Кабмин повысил на 20 грн минимальную розничную цену на игристые вина, произведенные в Украине, сообщали в Минэкономики.

Теги: цены, алкоголь, Министерство экономики, вино, спирт, виски, Минэкономики, цена, Кабмин
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