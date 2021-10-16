В российском Екатеринбурге 16 человек отравились алкоголем и погибли

Предпринимателя, который реализовывал спирт на розлив на Ботаническом рынке города на улице Патриса Лумумбы, задержали. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили агентству, что информацию о случившемся уточнят. В региональном управлении минздрава РФ также не владеют информацией о происшествии.

По словам Чукреева, смерти людей фиксировались в течение последних нескольких дней, начиная с понедельника.

Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия и выявили две точки, которые торговали спиртом, пишет "Интерфакс". Местное издание E1.ru со ссылкой на Чукреева утверждает, что на рынке прошла "масштабная операция силовиков". По словам Чукреева, канал поставки суррогатного алкоголя не установили.