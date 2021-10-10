В Оренбургской области РФ власти предложили жителям поменять алкоголь на еду

"Власти региона для максимального исключения случаев потребления опасных жидкостей приняли решение о запуске социального проекта. Жители восточного Оренбуржья могут обменять алкогольную продукцию сомнительного качества на продуктовые наборы", – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стоимость такого набора "превышает стоимость алкоголя в несколько раз".

По данным властей, на 19.00 в области зарегистрированы уже 34 смерти и 24 госпитализированных после употребления суррогатного алкоголя. Семь пострадавших – в тяжелом состоянии, четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего зафиксировано семь очагов отравления.