Число жертв отравления суррогатным алкоголем в РФ увеличилось до 32, еще 64 человека госпитализированы

В больницах находится уже 64 человека, отравившихся суррогатом. Все пострадавшие и погибшие – жители населенных пунктов на востоке региона, они купили контрафактный алкоголь в Орске.

По данным регионального правительства, в организме пострадавших и умерших нашли метанол, в некоторых случаях его концентрация превышала смертельную дозу в три – пять раз.

Следком РФ начал расследование. По информации правоохранителей, нелегальное производство и сбыт "опасной спиртосодержащей продукции" организовал 29-летний житель Орска. В Орске на территории торгово-закупочной базы нашли 11 бочек объемом 200 литров с суррогатным алкоголем.

В рамках расследования задержали 10 человек, шесть из них уже арестованы, пишет "Интерфакс".