Министерство защиты окружающей среды перевело в электронный формат свою самую популярную услугу

В Минприроды сообщили, что ежегодно получают более 5 тыс. обращений в связи с выдачей вывода о трансграничной перевозке отходов "зеленого" перечня Фото: glavcom.ua

В Министерстве отметили, что бизнес теперь может не тратить время на личное посещение ведомства для этой цели и будет проходить административную процедуру онлайн и получать электронный вывод, который будет иметь такой же статус, как и бумажный вариант. Срок рассмотрения обращений будет сокращен с 30 до 10 дней.

"Алгоритм получения услуги стал максимально простым: заявитель авторизуется в "ЭкоСистеме" через государственный сервис id.gov.ua и подает заявку. Интегрированные справочники не позволят ошибиться при заполнении форм или подать неполный пакет документов. По сгенерированному QR-коду можно будет проверить наличие вывода и воспользоваться им с мобильного телефона", – отметил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Он добавил, что в дальнейшем перевозчики вообще не будут получать бумажных документов, будет использоваться только запись в электронном реестре, сотрудники таможни смогут генерировать QR-код из реестра со всей необходимой информацией.