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Министерство защиты окружающей среды перевело в электронный формат свою самую популярную услугу

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В Минприроды сообщили, что ежегодно получают более 5 тыс. обращений в связи с выдачей вывода о трансграничной перевозке отходов "зеленого" перечня
В Минприроды сообщили, что ежегодно получают более 5 тыс. обращений в связи с выдачей вывода о трансграничной перевозке отходов "зеленого" перечня
Фото: glavcom.ua

Правительство перевело в электронный формат самую популярную услугу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов – получение вывода о трансграничной перевозке отходов, включенных в "зеленый" перечень. Кабинет Министров утвердил экспериментальный проект по предоставлению таких выводов в электронной форме, сообщила пресс-служба Минприроды на своем официальном сайте.

В Министерстве отметили, что бизнес теперь может не тратить время на личное посещение ведомства для этой цели и будет проходить административную процедуру онлайн и получать электронный вывод, который будет иметь такой же статус, как и бумажный вариант. Срок рассмотрения обращений будет сокращен  с 30 до 10 дней.

"Алгоритм получения услуги стал максимально простым: заявитель авторизуется в "ЭкоСистеме" через государственный сервис id.gov.ua и подает заявку. Интегрированные справочники не позволят ошибиться при заполнении форм или подать неполный пакет документов. По сгенерированному QR-коду можно будет проверить наличие вывода и воспользоваться им с мобильного телефона", – отметил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Он добавил, что в дальнейшем перевозчики вообще не будут получать бумажных документов, будет использоваться только запись в электронном реестре, сотрудники таможни смогут генерировать QR-код из реестра со всей необходимой информацией.

Контекст:

В Минприроды сообщили, что ежегодно получают более 5 тыс. обращений в связи с выдачей вывода о трансграничной перевозке отходов "зеленого" перечня. Этот документ выдается при ввозе/вывозе через границу отходов, безопасных для людей и окружающей среды, в частности – товаров и веществ, уже бывших в употреблении, одежды секонд-хенд, макулатуры, старых шин для автомобилей и других категорий.

Теги: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
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