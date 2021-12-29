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В Минэкологии Украины объяснили появление информации о штрафе в 75 грн за срезанный гриб

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Запрет распространяется на строгие заповедники
Запрет распространяется на строгие заповедники
Фото: pixabay.com

Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины проинформировало 28 декабря, что решение Кабинета Министров от 22 декабря о размерах штрафа за нанесение вреда природно-заповедному фонду не вводит новых ограничений.

Ранее некоторые издания, в том числе "Страна", написали, что "Кабмин своим постановлением утвердил таксы, по которым будут определять размер вреда для природно-заповедного фонда", и указал, в частности, что за повреждение водорослей "придется заплатить от 75 до 415 грн из расчета за килограмм массы в зависимости от вида", а "один гриб, срезанный без разрешения, будет стоить 75 грн".

"В сети интернет распространялась новость, что за каждый сорванный гриб граждан будут штрафовать на 75 грн, а за срезанный цветок лекарственного растения якобы придется заплатить 30 грн. На самом деле любители собирать грибы и ягоды могут не волноваться, они вряд ли окажутся в рядах правонарушителей, посещая освоенные, привычные для себя места", – отметили в экологическом ведомстве.

Чиновники подчеркнули, что речь идет не о новых ограничениях или запретах, а в пересмотре действовавших с 2013 года такс. И это касается исключительно территорий и объектов природно-заповедного фонда: национальных природных парков, природных заповедников, ботанических садов, дендрологических парков.

"Поэтому в пределах национальных природных парков и биосферных заповедников и дальше можно собирать грибы и ягоды. Если, конечно, вы делаете это для собственных нужд, а не занимаетесь промыслом (в таком случае законодательством предусмотрено получение соответствующего разрешения, что также не является новшеством). Исключение, как и ранее, [...] составляют территории строгого заповедничества", – объяснили в Министерстве природных ресурсов.

Министерство также опубликовало инфографику со сравнением некоторых штрафов до и после последнего решения Кабмина.

Инфографика: mepr.gov.ua
Инфографика: mepr.gov.ua

Теги: экология, штраф, запрет, законодательство, заповедник, охрана, природа, Кабмин, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, грибы
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