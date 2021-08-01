В реках Украины обнаружили следы препаратов, которыми лечат COVID-19 – Минэкологии

По его словам, недавно был проведен первичный анализ трех основных рек, из которых вода поставляется населению: это Днепр, Днестр и Северский Донец.

"Проверяли воду на 3200 веществ – это целевой скрининг, то есть когда у вас есть конкретный перечень и вы ищете. А также вода исследовалась на 64 000 веществ – это просто предположение, что они могут быть или нет. Согласно результатам, действительно, какие-то загрязняющие вещества есть", – сказал замминистра.

Хорев объяснил, что фармпрепараты выводятся из организма и рано или поздно попадают в воду. В последнее время наблюдается тенденция со следами препаратов для больных COVID-19.

"COVID-препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", – сказал он.

Замминистра говорит, что аналогичная ситуация наблюдается в Европе. По его словам, европейцы считают, что это признак недостаточно эффективной работы очистных сооружений.

Он также сообщил, что в воде нашли пестициды, которые смываются с распаханных земель. Однако их оказалось меньше, чем ожидали экологи.

Также в украинских речках повышено содержание цинка, говорит Хорев. Экологи предполагают, что это естественное состояние украинских рек, и изучают эту гипотезу.

Большой же проблемой Хорев назвал наличие фосфатов, которые используются при производстве моющих средств. Он объяснил, что с фосфатами плохо справляются очистительные сооружения, поэтому в Украине решили вводить ограничение на их использование.

В целом, считает замминистра, ситуация с реками в Украине не худшая в Европе. Например, в воде фактически нет ртути – это актуальная проблема для европейских рек.

"Бояться на самом деле пока нечего. Мы не можем сказать, что у нас состояние значительно хуже, чем у соседей в Европе, потому что нет еще глубинных исследований, мы их только начали. Исследования по водной рамочной директиве занимают три года. Оценивается достаточно большой спектр... Словаки, которые делали у нас скрининг, остались довольны результатом. Они сказали, что в целом наши реки находятся в гораздо лучшем состоянии, чем все о них думают", – подытожил он.