ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В реках Украины обнаружили следы препаратов, которыми лечат COVID-19 – Минэкологии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Специалисты проверили воду в Днепре, Днестре и Северском Донце
Специалисты проверили воду в Днепре, Днестре и Северском Донце
Фото: depositphotos.com

В реках Украины обнаружили следы препаратов, которые используются при лечении больных COVID-19. Их "очень много", рассказал в интервью каналу "Дом" 31 июля замминистра экологии Михаил Хорев.

По его словам, недавно был проведен первичный анализ трех основных рек, из которых вода поставляется населению: это Днепр, Днестр и Северский Донец.

"Проверяли воду на 3200 веществ – это целевой скрининг, то есть когда у вас есть конкретный перечень и вы ищете. А также вода исследовалась на 64 000 веществ – это просто предположение, что они могут быть или нет. Согласно результатам, действительно, какие-то загрязняющие вещества есть", – сказал замминистра.

Хорев объяснил, что фармпрепараты выводятся из организма и рано или поздно попадают в воду. В последнее время наблюдается тенденция со следами препаратов для больных COVID-19.

"COVID-препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", – сказал он.

Замминистра говорит, что аналогичная ситуация наблюдается в Европе. По его словам, европейцы считают, что это признак недостаточно эффективной работы очистных сооружений.

Он также сообщил, что в воде нашли пестициды, которые смываются с распаханных земель. Однако их оказалось меньше, чем ожидали экологи.

Также в украинских речках повышено содержание цинка, говорит Хорев. Экологи предполагают, что это естественное состояние украинских рек, и изучают эту гипотезу.

Большой же проблемой Хорев назвал наличие фосфатов, которые используются при производстве моющих средств. Он объяснил, что с фосфатами плохо справляются очистительные сооружения, поэтому в Украине решили вводить ограничение на их использование.

В целом, считает замминистра, ситуация с реками в Украине не худшая в Европе. Например, в воде фактически нет ртути – это актуальная проблема для европейских рек.

"Бояться на самом деле пока нечего. Мы не можем сказать, что у нас состояние значительно хуже, чем у соседей в Европе, потому что нет еще глубинных исследований, мы их только начали. Исследования по водной рамочной директиве занимают три года. Оценивается достаточно большой спектр... Словаки, которые делали у нас скрининг, остались довольны результатом. Они сказали, что в целом наши реки находятся в гораздо лучшем состоянии, чем все о них думают", – подытожил он.

Теги: экология, лекарства, Днепр, вода, Министерство экологии, Северский Донец, лечение, Днестр, реки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Разведенный Dzidzio рассказал, нашел ли новую любовь
  Разведенный Dzidzio рассказал, нашел ли новую любовь
Супругу звезды "Великолепного века" грозит 18 лет тюрьмы
Супругу звезды "Великолепного века" грозит 18 лет тюрьмы
1 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
1 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Беременная жена футболиста Зинченко позировала в прозрачном наряде
Беременная жена футболиста Зинченко позировала в прозрачном наряде
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
  "Это надо искоренять". Полякова высказалась о скандале с братьями Меладзе
  "Это надо искоренять". Полякова высказалась о скандале с братьями Меладзе
В Киеве жестоко избили танцора Нади Дорофеевой, он в коме
В Киеве жестоко избили танцора Нади Дорофеевой, он в коме
Звезду k-pop Криса Ву задержали после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней
Звезду k-pop Криса Ву задержали после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней
"Порноактрисские сиськи". Увеличившая грудь Стужук теперь хочет ее уменьшить
"Порноактрисские сиськи". Увеличившая грудь Стужук теперь хочет ее уменьшить
"Сексуальности нет границ", "Тело просто бомба". В сети обсуждают фото Волочковой с пляжа
"Сексуальности нет границ", "Тело – просто бомба". В сети обсуждают фото Волочковой с пляжа
"Возможность насладиться друг другом". Каменских показала постельное фото с Потапом
"Возможность насладиться друг другом". Каменских показала постельное фото с Потапом
"Красота и грация. Так держать". Slavia показала, как в бикини качает пресс
"Красота и грация. Так держать". Slavia показала, как в бикини качает пресс
"Красивая пара, но Вера красивее". Брежнева и Меладзе устроили романтическую прогулку в Венеции
"Красивая пара, но Вера красивее". Брежнева и Меладзе устроили романтическую прогулку в Венеции
  Солистка Go-A рассекретила, как увеличились гонорары группы после "Евровидения 2021"
  Солистка Go-A рассекретила, как увеличились гонорары группы после "Евровидения 2021"
"Мать троих детей, на минуточку". Alyosha обнажила бедра и восхитила фанатов
"Мать троих детей, на минуточку". Alyosha обнажила бедра и восхитила фанатов
  Солистка Go-A рассказала, когда ждать дуэта с Måneskin
  Солистка Go-A рассказала, когда ждать дуэта с Måneskin
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Настя беременна". Каменских заявила, что у них с Потапом большое событие
"Настя беременна". Каменских заявила, что у них с Потапом большое событие
"Милота". Loboda впервые показала лицо дочери, отцовство которой приписывают лидеру Rammstein Линдеманну
"Милота". Loboda впервые показала лицо дочери, отцовство которой приписывают лидеру Rammstein Линдеманну
"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте
"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS