Минздрав хочет, чтобы украинцам после обращения к медикам сообщали, сколько за это заплатило государство

"Мы сейчас рассматриваем еще систему пост-чеков. То есть когда человек обратился или к семейному врачу, или в госпиталь, ему в конце месяца придет на телефон смс, что ваше обращение стоило для государства столько-то средств, которые государство оплатило. Чтобы вы понимали, что мы покрываем и страхуем риски для здоровья каждого человека, который сегодня сознательно платит налоги", – сказал министр.

Он объяснил, что каждый прием больного нужно внести в электронную систему здравоохранения, "чтобы была официальная отчетность вся и Национальная служба здоровья осуществила платежи".