МВФ планирует одобрить 18-месячную программу помощи Украине

Совет директоров Международного валютного фонда планирует одобрить финансирование в рамках программы stand-by для Украины объемом $5 млрд на заседании 9 июня.

Украина может получить до $3,5 млрд до конца 2020 года, общий объем программы – $5 млрд Фото: International Monetary Fund / Facebook

В МВФ подтвердили намерение оказать помощь Украине во время кризиса, об этом сообщил спикер Международного валютного фонда Джерри Райс на брифинге 4 июня.

Совет директоров и украинские власти достигли соглашения о финансировании в рамках программы stand-by объемом $5 млрд, программу планируют одобрить 9 июня на заседании совета директоров МВФ.

"Директор МВФ Кристалина Георгиева беседовала с президентом [Владимир] Зеленским на прошлой неделе. Она поздравила его с завершением предыдущих действий по этой программе", – отметил Райс.

Он отметил, что президент Украины и директор МВФ обсудили влияние кризиса на экономику страны и то, как Международный валютный фонд может помочь.

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить до $3,5 млрд, а общий объем программы составляет $5 млрд.

Официально меморандум о сотрудничестве Украины и МВФ пока не опубликован. По сообщениям СМИ, для получения траншей Киев должен будет выполнить еще ряд условий – так называемых структурных маяков, которые можно разделить на пять блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с пандемией коронавируса.