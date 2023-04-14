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"Мы поддерживаем мир во всем мире". Xiaomi отркагировала на решение НАПК признать ее международным спонсором войны

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В Xiaomi заявили, что предлагают продукцию "исключительно для гражданского и коммерческого использования"
В Xiaomi заявили, что предлагают  продукцию "исключительно для гражданского и коммерческого использования"
Фото: EPA

Китайская компанияпо производству смартфонов и другой электроники Xiaomi Corporation не согласна с решением Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции, которое включил ее в перечень международных спонсоров войны. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте 14 апреля.

В Xiaomi заявили, что предлагают  продукцию "исключительно для гражданского и коммерческого использования".

"Мы считаем, что каждый потребитель в мире имеет право на доступ к средствам коммуникации и информации в интернете. У нас есть потребительские предприятия в более чем 100 странах и регионах, и мы соблюдаем все законы и правила во всех юрисдикциях, где мы работаем. Мы категорически против обвинений НАПК в том, что мы являемся "международным спонсором войны". Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия – сделать жизнь людей в мире лучше благодаря инновационным технологиям", – говорится в заявлении.

Контекст:

НАПК включило Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны 13 апреля.

Причиной внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что компания не просто продолжила свою работу в РФ после полномасштабного вторжения, но и до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в государстве-террористе. С 2018 года и по сей день Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах России, а также имеет большую сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей РФ, отмечают в НАПК.

Более того, Xiaomi сейчас активно восстанавливает набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов, что свидетельствует о намерениях компании восстановить полноценное присутствие в России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Китай, война России против Украины, НАПК, Xiaomi
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