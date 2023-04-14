"Мы поддерживаем мир во всем мире". Xiaomi отркагировала на решение НАПК признать ее международным спонсором войны

В Xiaomi заявили, что предлагают продукцию "исключительно для гражданского и коммерческого использования".

"Мы считаем, что каждый потребитель в мире имеет право на доступ к средствам коммуникации и информации в интернете. У нас есть потребительские предприятия в более чем 100 странах и регионах, и мы соблюдаем все законы и правила во всех юрисдикциях, где мы работаем. Мы категорически против обвинений НАПК в том, что мы являемся "международным спонсором войны". Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия – сделать жизнь людей в мире лучше благодаря инновационным технологиям", – говорится в заявлении.