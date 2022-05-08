Lenovo и Xiaomi непублично отказываются от бизнеса в России – СМИ

Lenovo приостановила поставки в РФ вскоре после начала войны и вступления в силу иностранных санкций Фото: depositphotos.com

По словам источников, в число таких компаний входит производитель компьютеров Lenovo. Компания приостановила поставки в РФ вскоре после начала войны и вступления в силу иностранных санкций. Сейчас компания распродает в России оставшиеся там запасы продукции.

Производитель смартфонов Xiaomi, занимавший в прошлом году второе место по продажам телефонов в России после Samsung, также сократила поставки в Россию. Один из дистрибьюторов, работающий в регионе, заявил, что в последние недели поставок не было.

Вместе с тем не все китайские компании умалчивают о войне. В частности, производитель дронов DJI в прошлом месяце публично заявил о приостановке своего бизнеса в России и Украине, став редким примером того, как китайская компания публично прекращает свою деятельность из-за войны. Компания сделала это после сообщений об использовании ее дронов на войне.

Кроме того, по словам источников, крупные американские производители чипов, снабжающие китайские фирмы, требуют от клиентов соблюдения правил и обеспечения того, чтобы их полупроводники не попадали в товары третьих лиц, поставляемые в Россию в нарушение санкций.

Как отмечает издание, китайский экспорт технологической продукции в Россию в марте резко сократился по сравнению с февралем: поставки ноутбуков сократились более чем на 40%, смартфонов – почти на две трети, а экспорт телекоммуникационных базовых станций – на 98%. Общий экспорт Китая в Россию упал на 27%.

Журналисты считают, что основной причиной падения уровня торговли могут быть санкции Запада. Частично это официально признавало даже министерство торговли Китая, заявившее в прошлом месяце, что санкции нарушили торговлю с Россией. При этом ведомство призвало компании "не подчиняться внешнему принуждению и не делать ненадлежащих внешних заявлений".