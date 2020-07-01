На счетах Госказначества Украины находится рекордная сумма средств

По состоянию на 1 июля на Едином казначейском счете в Украине находится более 75,7 млрд грн, это вдвое больше июньских показателей.

В июле казначейство располагает вдвое большей суммой, чем в прошлом месяце Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

По состоянию на 1 июля на счетах Государственного казначейства Украины находится рекордная в истории страны сумма – 75,701 млрд грн. Об этом свидетельствует отчет (.xls) ведомства почти за 18 лет.

По сравнению с данными на июнь 2020 года сумма выросла более чем в два раза, с 32,489 млрд грн.

В текущем году на счетах казначейства наименьшая сумма была в апреле – чуть больше 10,5 млрд грн.

До июля 2020 года рекорд по остаткам на счету Госказначейства принадлежал сентябрю 2017 года, тогда сумма была 63,15 млрд грн.

Меньше всего за последние 18 лет на счету было в августе 2003 года – 341 млн грн.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, ВВП страны упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.