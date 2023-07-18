На "Запорожстали" заявили, что заводу не возмещают НДС, и призвали налоговую не нарушать закон

Налоговая свое решение объясняет тем, что СНБО применил санкции к части акционеров "Запорожстали". В пресс-службе подчеркнули, что санкции персональны, а сама "Запорожсталь" в списке санкций отсутствует Фото: gmk.center

"Отказ украинскому производителю, которым является "Запорожсталь", в гарантированном законом возмещении НДС может привести к невыполнению предприятием производственных заказов, ограничению поступления валютной выручки в украинскую экономику и подвергнуть сомнению объемы помощи комбината силам обороны Украины", – подчеркнул генеральный директор "Запорожстали" Роман Слободянюк.

На заводе напомнили, что имеют право на освобождение от уплаты некоторых налогов за 2022 год, но, несмотря на войну, не воспользовались налоговыми льготами. Сумма налоговых отчислений, которые в льготный период дополнительно уплатило ПАО "Запорожсталь" в пользу бюджета Украины и запорожской общины, превышает 350 млн грн, и комбинат продолжает платить налоги в полном объеме, подчеркнули на предприятии.

Налоговая свое решение объясняет тем, что СНБО применил санкции к части акционеров "Запорожстали". В пресс-службе подчеркнули: эти санкции персональны и никак не влияют на стабильность работы предприятия, а сама "Запорожсталь" в списке санкций отсутствует.

"Наложение санкций на часть акционеров "Запорожстали" не влечет блокирования деятельности комбината. Предприятие не осуществляет хозяйственную деятельность с акционерами, на которых были наложены санкции. "Запорожсталь" настаивает на необходимости пересмотреть решение Государственной налоговой службы об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость, которое фактически ведет к искусственному изъятию оборотных средств предприятия и не соответствует действующему законодательству", – отметили на комбинате.