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ДЕНЬГИ

На "Запорожстали" заявили, что заводу не возмещают НДС, и призвали налоговую не нарушать закон

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Налоговая свое решение объясняет тем, что СНБО применил санкции к части акционеров "Запорожстали". В пресс-службе подчеркнули, что санкции персональны, а сама "Запорожсталь" в списке санкций отсутствует
Налоговая свое решение объясняет тем, что СНБО применил санкции к части акционеров "Запорожстали". В пресс-службе подчеркнули, что санкции персональны, а сама "Запорожсталь" в списке санкций отсутствует
Фото: gmk.center

Восточное межрегиональное управление Государственной налоговой службы отказало ПАО "Запорожсталь" в возмещении налога на добавленную стоимость за март – апрель 2023 года на сумму более 350 млн грн. Комбинат призвал налоговую пересмотреть свое решение и выплатить деньги, потому что отказ нарушает законодательные нормы, закрепленные в Налоговом кодексе Украины и подзаконных актах, гарантирующих украинскому бизнесу право на возмещение НДС. Об этом говорится в сообщении компании.

"Отказ украинскому производителю, которым является "Запорожсталь", в гарантированном законом возмещении НДС может привести к невыполнению предприятием производственных заказов, ограничению поступления валютной выручки в украинскую экономику и подвергнуть сомнению объемы помощи комбината силам обороны Украины", – подчеркнул генеральный директор "Запорожстали" Роман Слободянюк.

На заводе напомнили, что имеют право на освобождение от уплаты некоторых налогов за 2022 год, но, несмотря на войну, не воспользовались налоговыми льготами. Сумма налоговых отчислений, которые в льготный период дополнительно уплатило ПАО "Запорожсталь" в пользу бюджета Украины и запорожской общины, превышает 350 млн грн, и комбинат продолжает платить налоги в полном объеме, подчеркнули на предприятии.

Налоговая свое решение объясняет тем, что СНБО применил санкции к части акционеров "Запорожстали". В пресс-службе подчеркнули: эти санкции персональны и никак не влияют на стабильность работы предприятия, а сама "Запорожсталь" в списке санкций отсутствует.

"Наложение санкций на часть акционеров "Запорожстали" не влечет блокирования деятельности комбината. Предприятие не осуществляет хозяйственную деятельность с акционерами, на которых были наложены санкции. "Запорожсталь" настаивает на необходимости пересмотреть решение Государственной налоговой службы об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость, которое фактически ведет к искусственному изъятию оборотных средств предприятия и не соответствует действующему законодательству", – отметили на комбинате.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 мая, что подписал указы о введении нескольких санкционных пакетов. В частности, один санкционный пакет касается предприятия "Запорожсталь".

"Запорожсталь" – третий по масштабам производитель металлопродукции в Украине, сказано на сайте предприятия.

Теги: налоги, санкции, экономика, СНБО, Запорожсталь, деньги, законодательство, Государственная налоговая служба Украины, компании
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