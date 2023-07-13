"Метинвест" бесплатно изготовит трезубец для "Родины-матери"

Для создания проекта и ремонтных работ "Метинвест" аккумулировал значительные ресурсы и привлек специалистов с нескольких предприятий компании в Украине. Прокат стали для обновленного знака выполнили работники "Запорожстали" по заказу Министерства культуры.

"Мы считаем, что один из самых главных символов несокрушимости украинского народа должен украшать трезубец из высококачественной украинской стали – как символ идентичности украинцев, которым мы гордимся. Специально для этого проекта мы восстановили марку стали, из которой в 1981 году был создан весь монумент, а он был создан из стали "Запорожстали", – сказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Фото: metinvestholding.com

Группа "Метинвест" Рината Ахметова – одна из крупнейших и опытных компаний по изготовлению стали в Украине, производитель продукции для стального строительства известен во всем мире. Среди известных объектов из стали компании – Дарницкий мост, Новое безопасное укрытие Чернобыльской АЭС, НСК "Олимпийский", лондонский небоскреб Shard, мост Святого Георгия в Генуе и еще сотни реализованных проектов в Украине и мире, подчеркнули в компании.