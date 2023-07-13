"Метинвест" бесплатно изготовит трезубец для "Родины-матери"

Для создания проекта и ремонтных работ "Метинвест" аккумулировал значительные ресурсы и привлек специалистов с нескольких предприятий компании в Украине. Прокат стали для обновленного знака выполнили работники "Запорожстали" по заказу Министерства культуры.
"Мы считаем, что один из самых главных символов несокрушимости украинского народа должен украшать трезубец из высококачественной украинской стали – как символ идентичности украинцев, которым мы гордимся. Специально для этого проекта мы восстановили марку стали, из которой в 1981 году был создан весь монумент, а он был создан из стали "Запорожстали", – сказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.
Группа "Метинвест" Рината Ахметова – одна из крупнейших и опытных компаний по изготовлению стали в Украине, производитель продукции для стального строительства известен во всем мире. Среди известных объектов из стали компании – Дарницкий мост, Новое безопасное укрытие Чернобыльской АЭС, НСК "Олимпийский", лондонский небоскреб Shard, мост Святого Георгия в Генуе и еще сотни реализованных проектов в Украине и мире, подчеркнули в компании.
"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве, установленная в 1981 году на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота монумента с постаментом – 102 м.
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, запретив советскую символику. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.
Однако герб СССР со щита "Родины-матери" в Киеве так и не демонтировали. Среди причин, мешающих демонтировать герб, в Украинском институте нацпамяти называли технические и финансовые.
В декабре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР будет стоить миллионы гривен.
7 июля 2022 года в "Дії" начался опрос будущего символики на щите монумента "Родина-мать". 85% участников опроса поддержали идею установить трезубец вместо герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве, сообщил Ткаченко 21 июля.
13 июля Госинспекция по архитектуре и градостроению Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве.