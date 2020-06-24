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Нацбанк незначительно изменил курс гривны к доллару и евро

Национальный банк Украины незначительно повысил курс гривны к евро и понизил – к американскому доллару.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте регулятора. Так, официальный курс гривны к евро на 25 июня составил 30,06 грн/€ (против 30,12 грн/€ на 24 июня). Курс украинской национальной валюты по отношению к доллару установлен на уровне 26,65 грн/$ (накануне – 26,60 грн/$).

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