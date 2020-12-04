Нацбанк Украины обязал банки обнародовать данные о бонусах топ-менеджерам

Национальный банк Украины сообщил, что требования к положению и отчетам о вознаграждении отныне регулируются отдельным положением.

В НБУ опубликовали положение о требованиях к отчетам о вознаграждениях Фото: EPA

Национальный банк Украины обязал банки размещать на своих сайтах отчеты о вознаграждении членов наблюдательных советов и правления. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе регулятора. В НБУ назвали это новым подходом, который основывается на лучшей международной практике.

Требования к положению и отчетам о вознаграждении отныне регулируются отдельным положением НБУ, говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, разработкой положений и отчетов о вознаграждении будет заниматься комитет по вознаграждениям банка. Положения и отчет о вознаграждении членов совета должно утверждать общее собрание участников/акционеров банка, о вознаграждении членов правления – совет банка.

В годовом отчете банк должен указать размер вознаграждений, которые были выплачены в течение отчетного года, и критерии оценки эффективности, по результатам которых выплатили бонусы.

Положение о требованиях к отчетам регулируется постановлением правления Национального банка Украины от 30 ноября 2020 года №153 (.pdf). Оно вступает в силу с 4 декабря.