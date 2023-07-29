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Национальный банк Украины возобновляет плановые выездные проверки банков и небанковских учреждений

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НБУ увеличил время для реагирования банков на результаты проверок
НБУ увеличил время для реагирования банков на результаты проверок
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

29 июля Национальный банк Украины вернулся к проверкам финансового сектора, проинформировал сайт регулятора.

"Национальный банк Украины с 29 июля 2023 года возобновляет плановые выездные проверки деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что такие проверки были прекращены 15 июня 2022 года.

"Для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников объектов надзора и Нацбанка в период действия военного положения в Украине Нацбанк продолжит использовать практику проведения выездных проверок в дистанционном формате – без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению банка / небанковского учреждения, в случае имеющейся возможности предоставления [...] удаленного доступа", – объяснили в НБУ.

Регулятор подчеркивает, что по просьбе банков и небанковских учреждений увеличил с пяти до 10 дней срок ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставления объяснений и возражений к ней.

Контекст:

По данным НБУ на 1 июня (.xls), в Украине 65 действующих банков, в том числе 21 – со 100-процентным иностранным капиталом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НБУ, Нацбанк, финансы, проверки
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