Национальный банк Украины возобновляет плановые выездные проверки банков и небанковских учреждений

НБУ увеличил время для реагирования банков на результаты проверок Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Национальный банк Украины с 29 июля 2023 года возобновляет плановые выездные проверки деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что такие проверки были прекращены 15 июня 2022 года.

"Для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников объектов надзора и Нацбанка в период действия военного положения в Украине Нацбанк продолжит использовать практику проведения выездных проверок в дистанционном формате – без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению банка / небанковского учреждения, в случае имеющейся возможности предоставления [...] удаленного доступа", – объяснили в НБУ.

Регулятор подчеркивает, что по просьбе банков и небанковских учреждений увеличил с пяти до 10 дней срок ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставления объяснений и возражений к ней.