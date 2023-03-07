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Нацбанк Украины ликвидировал Ibox Bank, у которого была сеть платежных терминалов

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Доля Ibox Bank составляла 0,1% от активов платежеспособных банков
Доля Ibox Bank составляла 0,1% от активов платежеспособных банков
Фото: IBOX BANK / Facebook

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию Ibox Bank и ликвидировал его с 7 марта. Об этом говорится на сайте регулятора.

Такое решение НБУ объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, а также поддерживал деловые отношения с организаторами турниров по спортивному покеру.

В течение последних двух лет, отмечают в НБУ, за такие нарушения банк неоднократно штрафовали, останавливали его отдельные операции, отстраняли должностных лиц от должности, выдавали письменное предостережение.

В НБУ отмечают, что доля Ibox Bank составляла 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Как напомнило агентство "Интерфакс-Украина"Ibox Bank ранее назывался "Агрокомбанк", он был основан в 1993 году. Крупнейшими акционерами банка были Владимир Дробот (73,93%) и Алена Шевцова (24,98%).

Согласно данным НБУ, на 1 января 2023 года по размеру общих активов (4,467 млрд грн) Ibox Bank занимал 44-е место среди 67 действовавших в Украине банков. 

Как сообщается на сайта банка, он работал во многих регионах Украины, но больше всего отделений было в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях. Кроме того, в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Полтаве, Коростене были терминалы Ibox Bank, через которые можно было пополнить карту любого банка, оплатить коммунальные услуги, пополнить мобильный телефон, погасить кредит, заплатить штрафы за нарушение ПДД.

Как пишет "Экономическая правда", клиентам monobank пришло уведомление с просьбой временно пользоваться другими каналами пополнения карт наличными.

"В связи с отзывом лицензии у АО "Айбокс Банк" компания ООО "Метапей" (оператор сети терминалов Ibox) временно не принимает пополнения на наши карты", – говорится в сообщении.

Теперь оператору нужно заключить договор с другим банком-партнером для приема платежей.

Фото: epravda.com.ua
Скриншот: epravda.com.ua

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, НБУ, Нацбанк, активы, Monobank, Ibox Bank
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