НБУ выпустил памятную 20-гривневую банкноту к годовщине вторжения России

"Мы не могли не отметить эту дату, годовщину полномасштабного вторжения, этот драматический, шокирующий и расстрелянный год нашей жизни. Война, которая длится для нас не год и не десять, а столетие. Поэтому мы решили увековечить нашу общую борьбу на деньгах, – сказал Пышный на презентации.
Основным изображением лицевой стороны памятной банкноты являются фигуры трех украинских военных, устанавливающих государственный флаг Украины на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, поддерживающих Украину. Вверху – такие тексты на украинском и английском (между текстами – лавровый венок): "24 февраля 2022 г. полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины. Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года. Это также война за цивилизационный выбор: Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и одновременно те основные ценности, права и свободы, лежащие в основе западного мира".
Памятная банкнота номиналом 20 гривен вводится в обращение 23 февраля. Эта банкнота имеет уникальный вертикальный дизайн, отмечают в НБУ.
Памятная банкнота имеет серию ВС с номерами 0000001-0300000 и подпись Пышного. Она является законным платежным средством и обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины по всем видам платежей, отмечается в сообщении.
Тираж банкноты ограничен, он составляет 300 тыс. штук, что придает банкноте коллекционную ценность, сообщает НБУ. Из них 200 тыс. будут реализовываться в сувенирной упаковке; 99,9 тыс. – в конвертах.
Купить памятную банкноту можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.