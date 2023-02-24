НБУ выпустил памятную 20-гривневую банкноту к годовщине вторжения России

"Мы не могли не отметить эту дату, годовщину полномасштабного вторжения, этот драматический, шокирующий и расстрелянный год нашей жизни. Война, которая длится для нас не год и не десять, а столетие. Поэтому мы решили увековечить нашу общую борьбу на деньгах, – сказал Пышный на презентации.

Основным изображением лицевой стороны памятной банкноты являются фигуры трех украинских военных, устанавливающих государственный флаг Украины на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, поддерживающих Украину. Вверху – такие тексты на украинском и английском (между текстами – лавровый венок): "24 февраля 2022 г. полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины. Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года. Это также война за цивилизационный выбор: Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и одновременно те основные ценности, права и свободы, лежащие в основе западного мира".

Памятная банкнота номиналом 20 гривен вводится в обращение 23 февраля. Эта банкнота имеет уникальный вертикальный дизайн, отмечают в НБУ.

Памятная банкнота имеет серию ВС с номерами 0000001-0300000 и подпись Пышного. Она является законным платежным средством и обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины по всем видам платежей, отмечается в сообщении.

Тираж банкноты ограничен, он составляет 300 тыс. штук, что придает банкноте коллекционную ценность, сообщает НБУ. Из них 200 тыс. будут реализовываться в сувенирной упаковке; 99,9 тыс. – в конвертах.

Купить памятную банкноту можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.