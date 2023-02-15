В деле о растрате средств "Укргазбанка", где фигурирует бывший глава НБУ Шевченко, появились еще 10 подозреваемых

По версии НАБУ, в этот период "Укргазбанк" заключил ряд фиктивных агентских договоров с физическими и юридическими лицами для привлечения в банк крупных клиентов. На самом деле, считают в бюро, посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в "Укргазбанке" либо по собственной инициативе, либо по требованию закона.
"Эту схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий НАБУ и САП ее прикрыли и в самом "Укргазбанке". Однако за время ее существования (с ноября 2014-го по март 2020 года) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это незаконно, как считает следствие, более 206 млн грн", – сказано в сообщении.
Все новые подозреваемые были тогда физическими лицами-предпринимателями, якобы оказывавшими услуги по привлечению и удержанию клиентов АБ "Укргазбанк". Половина из них сейчас находятся за границей и получили подозрения заочно.
Общее количество предполагаемых участников схемы после объявления новых подозрений возросло до 15 человек.
Первые пять фигурантов, в том числе бывший глава правления "Укргазбанка" и экс-председатель НБУ Кирилл Шевченко, получили подозрения в октябре.
"Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления "Укргазбанка", который вскоре его возглавил по решению правительства. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления с помощью использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами", – добавили в бюро.
6 октября 2022 года НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка", которые похитили более 200 млн грн. Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до работы в НБУ, сообщили о подозрении. В тот же день Верховная Рада поддержала его отставку.
Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины на лечение. Как давно он находится за границей, экс-глава НБУ не уточнил.
24 октября в НАБУ проинформировали, что Шевченко объявлен в розыск, и уточнили – о подозрении ему сообщали в особом порядке, так как местонахождение экс-главы НБУ неизвестно.
25 октября Шевченко заявил, что не скрывается от НАБУ и САП, а также "сделал все" для сотрудничества со следствием.
8 ноября Центр противодействия коррупции, ссылаясь на заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором Шевченко заочно избирали меру пресечения, сообщил, что экс-главу Нацбанка объявили в международный розыск.
Шевченко был замечен журналистами в Вене (Австрия). Об этом говорилось в расследовании "Украинской правды", опубликованном 25 ноября.
8 декабря ВАКС избрал для Шевченко меру пресечения в виде заочного ареста без права внесения залога. В феврале 2023 года Апелляционная палата ВАКС оставила в силе заочный арест.