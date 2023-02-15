В деле о растрате средств "Укргазбанка", где фигурирует бывший глава НБУ Шевченко, появились еще 10 подозреваемых

После объявления НАБУ новых подозрений количество фигурантов дела возросло до 15 человек Фото: nabu.gov.ua

По версии НАБУ, в этот период "Укргазбанк" заключил ряд фиктивных агентских договоров с физическими и юридическими лицами для привлечения в банк крупных клиентов. На самом деле, считают в бюро, посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в "Укргазбанке" либо по собственной инициативе, либо по требованию закона.

"Эту схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий НАБУ и САП ее прикрыли и в самом "Укргазбанке". Однако за время ее существования (с ноября 2014-го по март 2020 года) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это незаконно, как считает следствие, более 206 млн грн", – сказано в сообщении.

Все новые подозреваемые были тогда физическими лицами-предпринимателями, якобы оказывавшими услуги по привлечению и удержанию клиентов АБ "Укргазбанк". Половина из них сейчас находятся за границей и получили подозрения заочно.

Общее количество предполагаемых участников схемы после объявления новых подозрений возросло до 15 человек.

Первые пять фигурантов, в том числе бывший глава правления "Укргазбанка" и экс-председатель НБУ Кирилл Шевченко, получили подозрения в октябре.

"Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления "Укргазбанка", который вскоре его возглавил по решению правительства. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления с помощью использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами", – добавили в бюро.