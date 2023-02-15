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В деле о растрате средств "Укргазбанка", где фигурирует бывший глава НБУ Шевченко, появились еще 10 подозреваемых

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После объявления НАБУ новых подозрений количество фигурантов дела возросло до 15 человек
После объявления НАБУ новых подозрений количество фигурантов дела возросло до 15 человек
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины 14 февраля сообщило о подозрении 10 гражданам, которых считает причастными к растрате 206 млн грн средств "Укргазбанка" в 2014–2020 годах. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По версии НАБУ, в этот период "Укргазбанк" заключил ряд фиктивных агентских договоров с физическими и юридическими лицами для привлечения в банк крупных клиентов. На самом деле, считают в бюро, посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в "Укргазбанке" либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. 

"Эту схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий НАБУ и САП ее прикрыли и в самом "Укргазбанке". Однако за время ее существования (с ноября 2014-го по март 2020 года) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это незаконно, как считает следствие, более 206 млн грн", – сказано в сообщении. 

Все новые подозреваемые были тогда физическими лицами-предпринимателями, якобы оказывавшими услуги по привлечению и удержанию клиентов АБ "Укргазбанк". Половина из них сейчас находятся за границей и получили подозрения заочно.

Общее количество предполагаемых участников схемы после объявления новых подозрений возросло до 15 человек.

Первые пять фигурантов, в том числе бывший глава правления "Укргазбанка" и экс-председатель НБУ Кирилл Шевченко, получили подозрения в октябре.

"Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления "Укргазбанка", который вскоре его возглавил по решению правительства. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления с помощью использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами", – добавили в бюро.

Контекст:

6 октября 2022 года НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка", которые похитили более 200 млн грн. Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до работы в НБУ, сообщили о подозрении. В тот же день Верховная Рада поддержала его отставку.

Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины на лечение. Как давно он находится за границей, экс-глава НБУ не уточнил. 

24 октября в НАБУ проинформировали, что Шевченко объявлен в розыск, и уточнили – о подозрении ему сообщали в особом порядке, так как местонахождение экс-главы НБУ неизвестно.

25 октября Шевченко заявил, что не скрывается от НАБУ и САП, а также "сделал все" для сотрудничества со следствием.

8 ноября Центр противодействия коррупции, ссылаясь на заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором Шевченко заочно избирали меру пресечения, сообщил, что экс-главу Нацбанка объявили в международный розыск.

Шевченко был замечен журналистами в Вене (Австрия). Об этом говорилось в расследовании "Украинской правды", опубликованном 25 ноября.

8 декабря ВАКС избрал для Шевченко меру пресечения в виде заочного ареста без права внесения залога. В феврале 2023 года Апелляционная палата ВАКС оставила в силе заочный арест

Теги: антикоррупционное бюро, растрата, Укргазбанк, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, подозрение, САП, Кирилл Шевченко
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